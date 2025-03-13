شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب العمال": لدينا الاستعداد لمشاركة التحالف الوطنى بالمبادرات والفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال أن الاتحاد يواصل جهوده فى دعم الشباب وتأهيلهم للعمل فى مختلف القطاعات الخدمية، تأكيدًا على دوره الفاعل فى تنمية الكوادر الشبابية القادرة على العطاء للمجتمع.

وفى إطار تعزيز التعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أشاد رئيس الاتحاد العام لشباب العمال بتجربة التحالف فى تقديم المبادرات المجتمعية التى تسهم فى تحسين جودة الحياة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب ودعم العمل التطوعي.

وأكد "عبد العزيز" خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أن الاتحاد العام لشباب العمال على الاستعداد الكامل للمشاركة مع التحالف الوطنى من خلال المبادرات والفعاليات المختلفة، بما يحقق التكامل بين الجهود الوطنية لخدمة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.