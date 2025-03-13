شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تُفرض غرامات على أصحاب تأشيرات الزيارة العائلية.. 50 ألف ريال و6 أشهر سجن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ددت إدارة الجوازات السعودية على وجوب تجديد تأشيرة الزيارة العائلية في حالة البقاء داخل المملكة، وقد فرضت عقوبات في حالة البقاء داخل المملكة مع عدم تجديد التأشيرة، وحددت الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، قدرها 50,000 ريال سعودي وكذلك السجن لمدة 6 شهور. شروط الحصول على تأشيرة زيارة عائلية أن يكون لديك جواز سفر صالح، وفي حالة وجوده عكس ذلك فيجب عليه تجديده قبل التقدم بالطلب. يتم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون الطلب مقتصراً على الأقارب من الدرجة الأولى فقط مثل والزوجة، والأبناء، والوالدين، والأخوات. أن يكون عمر الأبناء القادمين للزيارة أقل من 18 عامًا. غير مسموح بتقديم طلب الزيارة في فترات الحج أو العمرة. الالتزام بدفع الرسوم المطلوبة بالكامل في الجهة المختصة. رسوم تأشيرة الزيارة العائلية تبلغ رسوم الزيارة العائلية لمدة شهر واحد 2000 ريال سعودي. أما رسوم الزيارة العائلية لمدة 180 يوم فتبلغ 3000 ريال سعودي

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