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رئيس الوزراء الباكستاني يزور إقليم بلوشستان ويلتقي ناجين من "عملية القطار"

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رئيس الوزراء الباكستاني يزور إقليم بلوشستان ويلتقي ناجين من "عملية القطار"

ابوظبي - سيف اليزيد - توجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان اليوم الخميس للقاء الناجين من هجوم على قطار، وأفراد الكوماندوز الذين أنقذوا أكثر من 300 راكب من أيدي المتمردين. وكان القطار في طريقه من كويتا عاصمة بلوشستان إلى مدينة بيشاور عندما فجر المتمردون القضبان، مما اضطر تسع عربات ومحرك القطار للتوقف جزئيا داخل نفق. ومن المقرر أن يزور شريف كويتا اليوم الخميس.
وقال الجيش في بيان صدر خلال الليل إن لديه معلومات استخباراتية مؤكدة" تفيد بأن الهجوم" تم تدبيره وقيادته من جانب زعماء إرهابيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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