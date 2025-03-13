لهذا السبب تعيش النساء أطول من الرجال وتظل أقوى بالتعلم والذاكرة في الشيخوخة

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عدن - ياسمين التهامي - �لكروموسوم الصامت "إكس- X " داخل أدمغة النساء، لن يظل صامتًا إلى النهاية، سيأتي يوم ويستيقظ، فقد كشفت دراسة جديدة عن سبب علمي محتمل وراء عيش الإناث فترة أطول من الذكور، وتباطؤ الشيخوخة المعرفية لديهن، حيث أشارت إلى أن السبب في ذلك قد يرجع للكروموسوم "X". تمتلك الثدييات الإناث عدد 2 كروموسوم "إكس" - واحد من كل والد - ولكن في كل خلية من خلايا الجسم، يجري إسكات أحد هذين الكروموسومين بشكل عشوائي، وتنشيط الآخر. يوم تستيقظ الكروموسومات ووفق موقع "ساينس أليرت" العلمي، فقد توصلت الدراسة الجديدة إلى أدلة في كل من الفئران والبشر على أنه مع تقدم الإناث في السن، يمكن "إيقاظ" كروموسومات "إكس" النائمة أو الصامتة في خلايا المخ التي تُعدّ ضرورية للتعلم والذاكرة. ولفتت الدراسة إلى أن الكروموسوم "إكس" غير النشط يحمل جينات غنية بعوامل مرتبطة بالإدراك. ويزيد تأثير أحد هذه الجينات، والذي يسمى "PLP1"، مع تقدم العمر بشكل خاص في الخلايا العصبية، ويسمح لها بالعمل بكفاءة أكبر. وأضافت أن هذا التأثير الذي جرى تجاهله لهذه المكتبة الجينية يمكن أن يكون سبباً رئيسياً وراء عيش الإناث فترة أطول من الذكور، وإظهار شيخوخة معرفية أبطأ. لم تجرِ دراسة هذا الكروموسوم بشكل كافٍ وأشار فريق الدراسة إلى أن الكروموسوم "إكس" يحتوي على نحو 5 في المائة من الجينوم البشري، إلا أن تأثيره على الدماغ، مع التقدم في العمر، لم تجرِ دراسته من قبل بشكل كافٍ. وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، دينا دوبال، عالمة الأعصاب بجامعة كاليفورنيا: "في الشيخوخة النموذجية، يكون لدى النساء دماغ يبدو أصغر سناً، مع وجود عجز معرفي أقل، مقارنة بالرجال". وأضافت: "تُظهر نتائجنا أن الكروموسوم (إكس) الصامت في الإناث يستيقظ، في وقت متأخر من الحياة، مما يساعد، على الأرجح، في إبطاء التدهور المعرفي". وأشار الفريق إلى أن نتائجهم قد تساعد في ابتكار علاجات لشيخوخة الدماغ في المستقبل.

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