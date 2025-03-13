شكرا لقرائتكم خبر عن صرف إكرامية ومرتبات جهات إدارية وأمنية في ثلاث محافظات يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت ثلاثة بنوك تجارية في عدن، الأربعاء، عن صرف مرتبات منتسبي عدد من الجهات الحكومية ووحدة أمنية في محافظات عدن وأبين وحضرموت. وقال بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، في منشور على صفحته “عدن حوالة” بمنصة “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو”، بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لموظفي (المؤسسة العامة للمياه) في محافظة أبين. وأشار البنك إلى أنه يمكن للموظفين استلام مرتباتهم عبر شبكة البنك “عدن حوالة” أو نقاط الصرف التابعة له. كما أعلن بنك البسيري للتمويل الأصغر، في منشور على أحد حساباته بـ “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو”، بدء صرف مرتبات الشهر نفسه لموظفي (الهيئة العامة للآثار والمتاحف) بحضرموت الساحل. وأوضح البنك أنه يمكن استلام المرتبات عبر فروعه أو نقاط خدمة راتبي أو وكلاء خدمة البسيري تحويل. في حين أعلن بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، في منشور على صفحته بمنصة “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو”، إنه بدأ بصرف مرتبات شهر يناير 2025 لمنتسبي وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية تتضمن (اللواء الأول حماية المنشأت النفطية). ولفت البنك إلى أن بإمكان منتسبي تلك الوحدات استلام مرتباتهم عبر خدمة الإنماء فوري أو من أحد فروع البنك ووكلائه. وفي السياق، أعلن صندوق النظافة والتحسين بعدن، في منشور على صفحته بمنصة “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو”، صرف إكرامية رمضان لجميع منتسبيه، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة في المحافظة.

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