شكرا لقرائتكم خبر عن ما علامات نقص الكالسيوم في الجسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ؤدي اتباع نظام غذائي منخفض من منتجات الألبان والخضراوات إلى نقص في الكالسيوم (أرشيفية - رويترز) يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض من منتجات الألبان والخضراوات إلى نقص في الكالسيوم (أرشيفية - رويترز) لندن: «الشرق الأوسط» نُشر: 08:35-13 مارس 2025 م ـ 13 رَمضان 1446 هـ TT تشير أحدث الدراسات العلمية إلى أن تناول كمية كبيرة من الكالسيوم له العديد من المزايا في أي مرحلة من مراحل الحياة نمر بها. ووفق تقرير نشرته صحيفة «التلغراف»، وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة «Jama Network Open» أن تناول ما لا يقل عن 1700 ملغ من الكالسيوم يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 25 في المائة. وتشير أبحاث حديثة أخرى إلى أن من يستهلك 300 ملغ إضافية (2000 ملغ) من الكالسيوم، أي ما يزيد على الكمية الموصى بها من قِبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أي ما يعادل كوباً كبيراً من الحليب، يكون لديه خطر أقل للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17 في المائة. يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض من منتجات الألبان والخضراوات إلى نقص الكالسيوم، حيث تُعد الخضراوات الورقية مصدراً أساسياً للكالسيوم. لذا، بينما تتعرض النساء الأكبر سناً لخطر الإصابة بهشاشة العظام، ينبغي على النساء الأصغر سناً أيضاً الانتباه لاحتمالية نقص الكالسيوم. تقول اختصاصية التغذية، ريان ستيفنسون: «النساء في المملكة المتحدة، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و29 عاماً، هن الأقل تناولاً للكالسيوم». ويعود ذلك جزئياً إلى ميل النساء إلى تجنب منتجات الألبان بمعدل أعلى من الرجال، وجزئياً إلى أن الأشخاص في هذه الفئة العمرية يتناولون عموماً كميات أقل من الخضراوات. تضيف ستيفنسون: «للكالسيوم استخدامات متعددة ومتنوعة في الجسم. فهو من أكثر المعادن وفرةً، ويشكل جزءاً من بنية عظامنا وأسناننا، بالإضافة إلى دعم وظائف الأعصاب والعضلات وتنظيم النشاط الخلوي. إذا لم نحصل على كمية كافية من الكالسيوم في نظامنا الغذائي، فإن أجسامنا ستسحبه من عظامنا». تشير ستيفنسون إلى أن علامات نقص الكالسيوم قد يصعب اكتشافها، إذ يسهل الخلط بينها وبين الأمراض البسيطة أو حالات أخرى مثل التهاب المفاصل. وتوضح: «من الصعب قياس ما إذا كانت مستويات الكالسيوم في الدم صحية والطريقة الوحيدة للتأكد هي فحص كثافة العظام». ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تُشير إلى نقص الكالسيوم. تقول ستيفنسون: «يمكن أن ينتج نقص الكالسيوم عن آلام العظام، وآلام العضلات، بالإضافة إلى التشنجات والتقلصات، وانخفاض ضغط الدم، والقلق، وقد يستعين الطبيب بمراجعة نظامك الغذائي لتقييم ما إذا كنت تستهلك ما يكفي من الكالسيوم». وتقول: «الأظافر اللينة أو سهلة الكسر قد تشير أيضاً إلى نقص الكالسيوم، ولكن هناك العديد من الأسباب التي قد تُسبب ذلك، لذا فهي ليست قاطعة أيضاً». غالباً ما يُعتقد أن البقع البيضاء على الأظافر علامة دالة على نقص الكالسيوم، ولكن هذا ليس صحيحاً عادةً - فالبقع، المعروفة أيضاً باسم ابيضاض الأظافر، تنجم بسهولة أكبر عن إصابات صغيرة في الأظافر، غالباً بسبب قضم الأظافر. يحصل معظم الناس على ما يكفي من الكالسيوم من خلال نظامهم الغذائي وحده، وتجمع جميع الأدلة تقريباً على فوائده في مكافحة السرطان بتأثيرات تناوله بدلاً من تناوله مكملات غذائية. وأضافت ستيفنسون: «الكالسيوم من المكملات الغذائية القليلة التي لا أنصح بتناولها، لأننا لا نفهم تماماً ما إذا كان آمنًا بعدُ». تقول الدكتورة كارين بابير، اختصاصية علم الأوبئة الغذائية في جامعة أكسفورد، إن الأدلة على آثار مكملات الكالسيوم على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء غير كافية مقارنةً بما نعرفه عن الكالسيوم الغذائي. وتضيف: «لقد بحثنا فقط في الكالسيوم الغذائي في دراستنا، ولكن نظراً لانتشار استخدام مكملات الكالسيوم، ينبغي للدراسات المستقبلية أن تبحث في دور مكملات الكالسيوم في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم». لذا، في حين أن مكملات الكالسيوم قد لا تسبب أي ضرر، فمن الأفضل إضافة المزيد من الكالسيوم إلى نظامك الغذائي عن طريق تغيير الأطعمة التي تتناولها.

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