شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة التضامن بالأقصر تشارك فى ماراثون رياضى خطوات ضد الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى في فعاليات ماراثون "ظواهر الرياضي"، والذي أقيم تحت شعار "خطوات ضد الإدمان".

ويهدف الحدث الرياضي لنشر الوعي المجتمعي حول مخاطر الإدمان، وتعزيز مفهوم الرياضة كوسيلة للحياة الصحية، حيث انطلق من أمام إشارة "مرحبًا" أمام معبد الأقصر على كورنيش النيل، وصولا إلى نقطة النهاية عند قاعة المؤتمرات بمعبد الكرنك.

وتتميز مبادرة "ظواهر" أن لها محوران، وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية والارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واع يساهم فى بناء المجتمع وتطويره.

الجدير بالذكر أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يبلغ عددها 31 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وتنفذ الأنشطة والمشروعات فى إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.