شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر.. علاقة الحزن بالشهية بعد امتناع شهرزاد عن الطعام والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

مسلسل جودر

في مشهد من المسلسل ظهرت شهرزاد وهي تمتنع عن الطعام غاضبة، فما هي أشهر أسباب انخفاض الشهية وضعفها؟

وفقًا لتقرير نشر في موقع "كليفلاند كلينيك" الطبي، فإن هناك الكثير من الأسباب التي قد تسبب فقدان الشهية مفاجئًا والتي من بينها:

بعض الأسباب الجسدية المتعلقة بالشعور بالألم وأوجاع الجسم

الجفاف الحاد في الجسم، مشكلات الأسنان والألم وآلامها، الإصابات المختلفة قد تؤثر على الشهية بشكل مفاجئ.

الانخفاض في حاسة التذوق والشم يعزز بشكل مباشر انخفاض الشهية.

التعافي بعد الجراحات

الإصابة بالاكتئاب أو الأعراض الاكتئابية في أي مرحلة.

الضغط النفسى الذي يعاني منه البعض قد يسبب فقدان في الشهية مفاجئًا.

تأثير العواطف السلبية على الشهية بشكل مباشر لدى الكثيرين.

الإصابة باضطرابات الطعام مثل انعدام الرغبة في تناول الطعام.

الصدمات المفاجئة النفسية القلق والتوتر النفسي يسبب الترف في الشهية.

بعض الأعراض المرضية مثل نزلة البرد العادية قد تسبب انخفاض حاد في الشهية.

بعض أنواع العدوى.

مشكلات الزهايمر والخرف.

بعض الأدوية قد تسبب هذا الفقدان في الشهية، مثل المضادات الحيوية، الخضوع للعلاج الكيماوي.

كيف يمكن مقاومة انخفاض الشهية؟

يمكن من خلال الكثير من النصائح منها:

تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم وبشكل منتظم.

علاج أي أمراض مزمنة أو أمراض كاملة أو حالات مرضية من خلال طبيب مختص.

بعض الأدوية المحفزة للشهية قد يصفها الطبيب المختص ويجب أن تؤخذ وفقًا لرؤيته وحده.

بعض الأطباء يصفون العناصر الغذائية الوريدية لبعض المرضى، مثل الفيتامينات والمعادن السائلة في الوريد.

إذا كنت تعاني من اضطرابات في الطعام نتيجة أسباب نفسية يجب المتابعة لدى مختص.

العرض على مختص تغذية من أهم الخطوات التي تفيد بعض من يعانون من انعدام الشهية.

تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية وفقًا للطبيب.

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