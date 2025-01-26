شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اغتيال ناصر الرعوي في عدن "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مواطنون بحدوث عملية اغتيال في عدن قبل قليل.

وبحسب مواطنون فان مسلحون اغتالوا شخص يدعى

ناصر الرعوي في حي حاشد بمدينة المنصورة عدن قبل قليل .

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