شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة في المكلا تطالب السلطات بالكشف عن مصير أحد أبنائها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
دعت أسرة من حي السلام بمدينة المكلا السلطات الأمنية إلى الكشف عن مكان احتجاز ابنها، بسام علي باحشوان، الذي اعتُقل من منزله قبل أكثر من شهر.
وأوضحت الأسرة في بيان أن ابنها اعتُقل خلال مداهمة أمنية لمنزلهم، حيث تمت مصادرة بعض ممتلكاته الشخصية، دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال أو مكان الاحتجاز.
وأعربت الأسرة عن قلقها البالغ لعدم تلقي أي معلومات عن مصير ابنها منذ ذلك الحين، مطالبة الجهات المعنية بالإفصاح عن مكان احتجازه والعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.
الحادثة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية، وسط دعوات لتوضيح ملابسات الاعتقال وضمان احترام حقوق المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة في المكلا تطالب السلطات بالكشف عن مصير أحد أبنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.