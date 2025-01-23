شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة في المكلا تطالب السلطات بالكشف عن مصير أحد أبنائها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

دعت أسرة من حي السلام بمدينة المكلا السلطات الأمنية إلى الكشف عن مكان احتجاز ابنها، بسام علي باحشوان، الذي اعتُقل من منزله قبل أكثر من شهر.

وأوضحت الأسرة في بيان أن ابنها اعتُقل خلال مداهمة أمنية لمنزلهم، حيث تمت مصادرة بعض ممتلكاته الشخصية، دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال أو مكان الاحتجاز.

وأعربت الأسرة عن قلقها البالغ لعدم تلقي أي معلومات عن مصير ابنها منذ ذلك الحين، مطالبة الجهات المعنية بالإفصاح عن مكان احتجازه والعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.

الحادثة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية، وسط دعوات لتوضيح ملابسات الاعتقال وضمان احترام حقوق المواطنين.