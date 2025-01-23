شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساعدت جوجل إسرائيل في حربها على غزة؟.. وثائق مسربة تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - nbsp;كشف ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، تفاصيل وثائق نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تظهر قيام شركة جوجل بتزويد الجيش الإسرائيلي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي منذ الأسابيع الأولى للصراع بين إسرائيل وحركة حماس. وقال ياسر عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج “قاعة التحرير” على بوابة البلد، إن الوثائق تظهر أن هذه المساعدة الفنية قدمت في إطار تحسين القدرات التكنولوجية للجيش الإسرائيلي. وسط أجواء من التوترات المتزايدة والأحداث العسكرية المستمرة في المنطقة. وأشار الخبير الإعلامي إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل تريد في المقام الأول تحقيق مصالحها وأهدافها دون الالتزام بالمعايير الأخلاقية أو القواعد العقلانية. وأشار عبد العزيز إلى أن هذه الشركات تحتكر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وبالتالي تتحكم في المحتوى المتداول وأحيانا في مسار الأحداث العالمية. وأعرب عبد العزيز عن قلقه من الوثائق المسربة التي توضح مدى نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وإمكانية تدخلها في القضايا السياسية والعسكرية بما قد يؤثر على توازن القوى في الصراعات الدولية. وأوضح عبد العزيز أن الانسجام بين شركات التكنولوجيا والإدارة السياسية في الولايات المتحدة أصبح واضحا، لافتا إلى أنه في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حدث حضور بارز من أصحاب وملاك منصات التواصل الاجتماعي. وأضاف عبد العزيز أن إيلون ماسك، مالك شركة X (تويتر سابقاً)، كان له دور مؤثر داخل إدارة ترامب، واعتبر ذلك دليلاً على العلاقات الوثيقة بين التكنولوجيا والسياسة. وشدد عبد العزيز على ضرورة إدخال ضوابط دولية لمراقبة شركات التكنولوجيا، خاصة في ظل تزايد المخاوف من استغلالها لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية على حساب المعايير الأخلاقية والمصالح الإنسانية.

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