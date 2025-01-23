الحوثيون يفرضون هذه الخطوة في مناطق سيطرتهم(وثيقة)

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عدن - ياسمين التهامي - �اسم العمري: أفادت مصادر محلية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران أن الجماعة فرضت على طلاب الجامعات شروطاً جديدة للحصول على شهادات التخرج، من أبرزها تسجيل أسمائهم في قوائم وزارة الدفاع التابعة لها، والإفصاح عن مدى جاهزيتهم للقتال في الجبهات.. وبحسب المصادر، يتعين على الطلاب توقيع تعهدات خطية وإرفاق بصماتهم، إلى جانب تقديم جميع بياناتهم الشخصية، وهو ما اعتبره مراقبون محليون محاولة من الحوثيين لإجبار الشباب على الانخراط في حرب طائفية تخدم أجندة الجماعة.. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لسياسات سابقة اتبعتها المليشيات، حيث استقطبت طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية للقتال، بعد إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة، في مسعى لتعزيز صفوفها وسط تراجع شعبيتها وانحسار حاضنتها الاجتماعية.. ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لحقوق التعليم والطفولة، وتحويلاً للجامعات إلى أدوات للتجنيد العسكري، الأمر الذي يهدد مستقبل الأجيال ويعمّق حالة الكراهية والانقسام الطائفي في المجتمع اليمني.. قاسم العمري ٢٢ يناير ٢٠٢٥م

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