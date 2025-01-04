عاجل : الحوثيين يهاجمون الحديدة والانفجارات تهز المدينة وسقوط ضحايا

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عدن - ياسمين التهامي - �ُصيبت امرأة بجروح خطيرة، السبت، في جريمة جديدة ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة الحديدة.



وأفادت مصادر محلية أن المليشيا استهدفت تجمعات سكانية في ريف مديرية حيس جنوب المحافظة بقذائف الهاون؛ وأسفر القصف عن إصابة المواطنة "عيشة قاسم عثمان" بشظية في ساقها أثناء تواجدها في المنطقة.



يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الجرائم الإنسانية المتصاعدة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، في ظل استمرار استهدافها العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان.



تواصل المليشيا استخدام العنف الممنهج ضد المدنيين، ما يعكس استهتارها بسلامة وأمن الأهالي في المناطق التي تطولها هجماتها الإرهابية.



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