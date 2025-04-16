المكتب الوطني للإحصاء بالصين: إجمالي الناتج المحلي ارتفع في الربع الأول بنسبة 5.4% متخطيا التوقعات

أعلنت الحكومة الصينية أنّ إجمالي الناتج المحلّي للبلاد ارتفع في الرُبع الأول من العام الجاري بنسبة 5.4%، في معدّل تخطّى التوقعات وتحقّق على الرّغم من الحرب التجارية الراهنة بين بكين وواشنطن وتباطؤ الاستهلاك.

وكشف المكتب الوطني للإحصاء في بيان إنّه "بحسب التقديرات الأولية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 31875.8 مليار يوان، بزيادة 5.4 في المئة على أساس سنوي بأسعار ثابتة".

وأكد المكتب أن "أُسس تعاف اقتصادي ونمو مستدامين لا تزال بحاجة إلى تعزيزها"، مشدّدا على أنّ تحفيز الاقتصاد يتطلّب "سياسات في مجال الاقتصاد الكلّي أكثر استباقية وفاعلية".