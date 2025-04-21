الاقتصاد

غرفة المدينة تنظم لقاء بعنوان “قطاع السياحة والترفيه مع الجهات الداعمة”

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  • غرفة المدينة تنظم لقاء بعنوان “قطاع السياحة والترفيه مع الجهات الداعمة” 1/2
  • غرفة المدينة تنظم لقاء بعنوان “قطاع السياحة والترفيه مع الجهات الداعمة” 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظم الغرفة التجارية الصناعية ممثلةً بلجنة السياحة والترفيه غدًا، لقاء بعنوان “قطاع السياحة والترفيه يجمع العاملين والمهتمين بالقطاع السياحي مع الجهات الداعمة”، وذلك بمقر الغرفة.

ويقدم اللقاء الذي يأتي ضمن مبادرات اللجان القطاعية الموجهة لخدمة قطاع الأعمال، عدد من المتخصصين بمجال السياحة والأنشطة الترفيهية، يتناولون التعريف بدور اللجنة، ودور الجهات الداعمة والمشاركة، إضافة لنقاش مفتوح فيما يخص الشأن السياحي والترفيهي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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