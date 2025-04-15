ألمانيا تدعم السودان بقيمة 125 مليون يورو لتوفير الغذاء والدواء

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مساعدات ألمانيا للسودان

صراع الدعم السريع مع الجيش السوداني

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن ألمانيا ستقدم مساعدات للسودان بقيمة 125 مليون يورو، وذلك عشية مؤتمر دولي بشأن الوضع في البلاد تزامنا مع إتمام الحرب عامها الثاني.وأضافت بيربوك في بيان أن هذه الأموال ستُخصص لمساعدة منظمات الإغاثة الدولية والمحلية على توفير الغذاء والدواء الضروريين بشكل طارئ لمن هم بحاجة ماسة إليهما في السودان والمنطقة.واندلعت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في منتصف أبريل 2023، وقد أدى النزاع الدامي إلى تقاسم الطرفين السيطرة الميدانية، مع إمساك الجيش بالخرطوم ومناطق في الشمال والشرق.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في التاريخ الحديث، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.وتستضيف لندن الثلاثاء مؤتمرًا دوليًا حول الوضع في السودان، تتشارك في عقده بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وقالت الوزارة إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يكونا راغبين بالحضور إلى طاولة المفاوضات.وأضافت بيربوك أن "الموت حقيقة دائمة في أجزاء كبيرة من السودان"، واصفة النزاع هناك بأنه "أكبر كارثة إنسانية في عصرنا".ولفتت إلى أن "التركيز في لندن سينصب على العمل مع شركائنا الأفارقة لتحديد خيارات وصول إنساني بلا قيود وحماية السكان المدنيين والتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الدامي".وأكدت بيربوك أن دول الخليج ستكون من بين تلك الممثلة في الاجتماع، حيث دعتها إلى استخدام نفوذها لإنشاء ممرات إنسانية، وأضافت أن "الضغط الدولي المشترك وحده هو الذي سيقنع أطراف النزاع في النهاية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات".