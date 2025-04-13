وزارة الزراعة اقفلت مستودعاً يغشّ في تعبئة العسل في بيت الفقس – الضنية

كشفت الفرق الفنية في وزارة الزراعة وبمؤازرة عناصر من الجمارك وأمن الدولة، على مستودع في بلدة بيت الفقس – قضاء الضنية، وتبين وجود مخالفات جسيمة تتعلق بالغش في تعبئة العسل. حيث تبيّن أن المستودع يزوّر العسل من خلال استخدام شراب الذرة عالي الفركتوز (High Fructose Corn Syrup - HFCS)، الذي يتم تسخينه وتعبئته وبيعه على أنه عسل طبيعي. ويُعرض هذا "العسل" المغشوش في الأسواق بأسعار متدنية مقارنة بالعسل الحقيقي، ما يُعد غشاً صريحاً يُلحق الضرر بالمستهلكين وبالمنتجين المحليين.

وبعد أخذ إشارة من القضاء المختص، تمت مصادرة المواد التي زادت عن 200 حاوية و50 كرتونة وفيتامينات وإقفال المستودع بالشمع الأحمر واحيل المخالفين الى المراجع القضائية المختصة لاجراء المقتضى القانوني.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان، "أن حماية العسل اللبناني الطبيعي وسلامة الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، تبقى في صلب أولوياتها"، مشددة على "استمرار جهودها في ملاحقة المخالفين واتخاذ التدابير الصارمة لضمان حماية المنتجات الزراعية المحلية وجودة الإنتاج المحلي وصحة المستهلك".