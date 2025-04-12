استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، النائب آلان عون، ثم النائب السابق جواد بولس، حيث تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل رئيس بلدية بعبدا السيد أنطوان الحلو والمدير العام السابق للدفاع المدني العميد المتقاعد ريمون خطار، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش عرض مع النائب عون والنائب السابق بولس الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.