قائد الجيش عرض مع النائب عون والنائب السابق بولس الأوضاع

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، النائب آلان عون، ثم النائب السابق جواد بولس، حيث تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل رئيس بلدية بعبدا السيد أنطوان الحلو والمدير العام السابق للدفاع المدني العميد المتقاعد ريمون خطار، وجرى التداول في شؤون مختلفة.