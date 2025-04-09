شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر بشرية.. زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمال تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ولاية غوموش خانة شمال تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في بيان، أن الزلزال وقع في مدينة كلكيت على عمق 5.09 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. زلزال سومطرة وكان زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قد ضرب أمس، جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال وقع على بعد حوالي 192 كيلومترًا شمال غرب سينابانغ، وعلى عمق 10 كيلومترات.