شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: ضبط صينيان يقاتلان بالحرب الأوكرانية.. بكين تنفي وموسكو تتجاهل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني أسر رجلين صينيين يقاتلان إلى جانب الجيش الروسي في منطقة دونيتسك بشرق البلاد ولديه معلومات تفيد بأن "عددا أكبر بكثير" منهم يقاتلون مع القوات الروسية.

ولا يعرف ما إذا كانت بكين قد زودت روسيا بأسلحة أو خبرات عسكرية، ولم يتضح ما إذا كان الصينيون قد انضموا إلى القتال بمبادرة شخصية أم لا

وتسمح روسيا للأجانب بالانضمام إلى جيشها، كما تفعل أوكرانيا، وذكر زيلينسكي أنه طلب من وزير خارجيته "الاتصال ببكين على الفور".

وأضاف أن الصين ستكون الدولة الثالثة التي تقدم الدعم العسكري لروسيا بعد إيران، التي زودتها بطائرات بدون طيار هجومية، وكوريا الشمالية، التي زودتها بالجنود، حسب مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين.

وذكر زيلينسكي أن اشتباكا مع جنود صينيين وقع قرب قريتي تاراسيفكا وبيلوهوريفكا في دونيتسك، حيث اشتبك ستة عسكريين صينيين مع القوات الأوكرانية.

وأضاف أنه تم أسر صينيين اثنين. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا إن وزارته استدعت القائم بالأعمال الصيني للمطالبة بتوضيح، قائلًا على منصة التواصل الاجتماعي، "إكس" إن "قتال مواطنين صينيين كجزء من جيش الغزو الروسي في أوكرانيا يثير تساؤلات حول موقف الصين المعلن من أجل السلام ويقوض مصداقية بكين كعضو دائم مسؤول في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إيجازه الصحفي الذي تحضره: "لا يمكنني الإدلاء بأي تعليق على هذه المسألة"، وذلك ردا على سؤال بشأن ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



بكين ترفض: اتهامات "لا أساس لها"



رفضت الصين الأربعاء اتهامات كييف بأن "العديد" من المواطنين الصينيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا قائلة إن "لا أساس لها على الإطلاق".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري "تقوم الصين حاليا بالتحقق بالتعاون مع أوكرانيا بشأن هذه المسألة".

وشدد على أن "الحكومة الصينية دائما ما تطلب من مواطنيها الابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات وتجنب الانخراط في الصراعات المسلحة بأي شكل من الأشكال، وتجنب المشاركة في العمليات العسكرية لأي جهة كانت".

وأضاف "موقف الجانب الصيني بشأن مسألة الأزمة الأوكرانية واضح ولا لبس فيه، ويحظى بموافقة واسعة النطاق من المجتمع الدولي".

موسكو ترفض التعليق