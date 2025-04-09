عراقجي: هدف أي محادثات غير مباشرة مع واشنطن توضيح وضمان سلمية برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات الجائرة

اشار وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الى أن "هدف أي محادثات غير مباشرة مع واشنطن توضيح وضمان سلمية برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات الجائرة".

وكان قد اشار الى أن "طلب واشنطن ألا نمتلك سلاحا نوويا قابل للنقاش لكن إذا سعوا لأهداف أخرى قد لا يحققونها".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أننا "لن نستبق المفاوضات التي سنجريها مع إيران السبت المقبل وستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تختر إيران الدبلوماسية".

هذا وأكد عراقجي، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، أنه "جرى في الأسابيع الأخيرة تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة".

وأمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أننا "نريد لإسرائيل أن تكون مشاركة في أي اتفاق بشأن إيران لكن نسعى لتفادي أي صدام، ونحن نجري محادثات مباشرة مع إيران"، لافتاً الى أن "التوصل إلى اتفاق مع إيران هو الأمر المفضل لدينا".