أخبار مصر.. الطقس غدا.. ارتفاع حاد فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شهد سعر الذهب في مصر قفزة كبيرة في مستهل تعاملات اليوم، حيث ارتفع الجرام بحوالي 100 جنيه، من 4775 إلى 4875 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 2.09%، ما يعكس حالة الترقب والتأثر المباشر بالمتغيرات الدولية ومتأثرة بقفزة الأونصة بنسبة 2.5% في مستهل جلسة اليوم لتسجل الأوقية 3387 دولاراً، وجاءت أسعار الذهب في مصر، كالآتى:

عيار 24 يسجل 5571 جنيها

عيار 21 يسجل 4875 جنيها

عيار 18 يسجل 4178 جنيها

الجنيه الذهب 39000 جنيها