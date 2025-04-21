شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: ارتفاع استخدام وسائل تنظم الأسرة بالوحدات الصحية بنسبة 60% والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن الوزارة تعمل على دعم الخدمات الطبية والوقوف فى مواجهة أي تحديات بهدف حلها وتعزيز سير العمل في المنظومة الصحية.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير لشؤون السكان وتنمية الأسرة، ارتفاع استخدام الوسائل طويلة المدى لتنظيم الأسرة بالوحدة إلى 60%، مشيرة إلى ضرورة توجيه جميع المقبلين على الزواج إلى غرفة المشورة قبل الحصول على الشهادة الصحية، لضمان تلقيهم المعلومات الكافية حول الصحة الإنجابية.

وكشفت عدم دقة تسجيل بيانات الرضاعة الطبيعية في السجلات الطبية بالوحدات الصحية، مطالبةً بتحسين آلية التقييم لرصد معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة، وتوجيه الأمهات إلى المشورة المتخصصة، خاصة في حالات الأنيميا أو سوء التغذية.

