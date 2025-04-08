شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: لن نسمح للصين بالتدخل في تشغيل قناة بنما والان نبدء بالتفاصيل

تنافس صيني أمريكي

5% من حركة الشحن العالمية

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن إدارة دونالد ترامب لن تسمح بأن تُعرض الصين تشغيل قناة بنما للخطر.وقال الوزير في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء في بنما، بمركز للشرطة يقع عند أحد مداخل القناة: تواجه قناة بنما تهديدات جديدة، لن تسمح الولايات المتحدة للصين الشيوعية أو لأي بلد آخر بتعريض تشغيل القناة أو سلامتها للخطر.وتتنافس شركات صينية وأمريكية على الأعمال التجارية في الممر المائي الذي هدد الرئيس دونالد ترامب مرارًا بالسيطرة عليه بسبب ما يراه نفوذًا غير متناسب للصين.وشقت الولايات المتحدة القناة قبل أكثر من قرن، ثم سلمتها لبنما في عام 1999.وتدير شركة مسجلة في هونج كونج مواني في طرفي القناة التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ، ويمر عبرها 5% من إجمالي حركة الشحن العالمية.واضاف هيجسيث" "أريد أن أكون واضحًا تمامًا، الصين لم تبنِ هذه القناة، الصين لا تُشغّل هذه القناة، ولن تستعمل هذه القناة سلاحًا".