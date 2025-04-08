ذكر مراسل "النشرة" في بعلبك، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارةً استهدفت مبنى سكنيًّا في بلدة حوش تل صفية في بعلبك، وقد هرعت سيّارات الإسعاف إلى المكان"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تهديد المبنى من قبل الجانب الإسرائيلي قبل دقائق من قصفه، فتمّ إخلاؤه من السكان".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة حوش تل صفية- بعلبك بعد تهديد لإخلائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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