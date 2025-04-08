وزير الزراعة بحث مع السفير الجزائري بتوسيع آفاق التعاون الزراعي بين البلدين

أشارت السّفارة الجزائريّة في لبنان، إلى أنّ "سفير الجزائر في لبنان كمال بوشامة زار وزير الزّراعة اللّبناني ​نزار هاني​، في مقرّ الوزارة في بيروت، وذلك في سياق تعزيز أواصر التّعاون الثّنائي بين الجزائر ولبنان، لا سيما في ​القطاع الزراعي​ الّذي يشكّل ركيزةً أساسيّةً في التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لكلا البلدين".

وذكرت في بيان، أنّ "خلال اللّقاء، ثمّن هاني التّجربة الجزائريّة في المجال الفلاحي، مشيدًا بما حقّقته من تطوّرات ملحوظة في مجالات الأمن الغذائي والتّنمية الرّيفيّة، ومؤكّدًا أهميّة الاستفادة من هذه التجربة في سبيل تطوير القطاع الزّراعي اللّبناني".

ولفتت السّفارة إلى أنّ "الجانبَين أعربا عن تطلّعهما إلى توسيع آفاق التّعاون الزّراعي بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات، وتفعيل الشّراكات التّقنيّة والعلميّة، بما يخدم المصلحة المشتركة ويُعزّز من متانة العلاقات الأخويّة بين الشّعبين الجزائري واللّبناني".