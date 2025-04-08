سانا: الشيباني أصدر قراراً يقضي بنقل كلٍ من سفيري سوريا في روسيا والسعودية إلى الإدارة المركزية

افادت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، بأن "وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أصدر قراراً يقضي بنقل كلٍ من سفيري سوريا في روسيا وفي السعودية إلى الإدارة المركزية، وذلك في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو، وسيتم تسيير شؤون السفارتين عبر القائم بالأعمال ريثما يصدر رئيس الجمهورية التعيينات الرسمية كبدلاء في المنصبين خلال الفترة المقبلة".

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