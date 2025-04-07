الخارجية الإيرانية: لم نتلق حتى الآن ردا من الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه "لم نتلق حتى الآن ردا من الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة "لا معنى لها"، وذلك بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفضيله لهذه الصيغة في أي مباحثات محتملة مع ايران.
وكان الرئيس الأميركي أكد سابقا أنه يفضل إجراء "مفاوضات مباشرة" مع طهران من أجل التوصل إلى اتفاق جديد حول برنامجها النووي. وقال: "أظن أنه سيكون من الأفضل إجراء مفاوضات مباشرة. فالوتيرة تكون أسرع ويمكنكم فهم المعسكر الآخر بشكل أفضل مما هي الحال وقت الاستعانة بوسطاء."
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