أعلن المبعوث الخاصّ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعني بالشؤون الاقتصادية كيريل دميترييف، الذي عاد من واشنطن مؤخرا الأحد أنه من المحتمل إجراء اتصالات جديدة بين المسؤولين الروس والأميركيين "في الأسبوع المقبل".
وردا على سؤال من التلفزيون الحكومي حول موعد الاتصالات المقبلة، أجاب كيريل دميترييف أنه يمكن توقع ذلك "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل"، وفق ما نقلت وكالات أنباء حكومية روسية.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث روسي: لقاء جديد روسي-أميركي محتمل الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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