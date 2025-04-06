جرافة إسرائيلية قامت بعملية تجريف في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون

سجل قيام جرافة اسرائيلية بحماية عدد من دبابات "الميركافا" بعملية تجريف في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون.
في وقت سابق من صباح اليوم، توغّلت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي ترافقها دبابة ميركافا، إلى بركة النقار جنوب بلدة شبعا، حيث قامت بعملية تجريف ورفع سواتر في المنطقة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في احتلال نقاط في جنوب لبنان.
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