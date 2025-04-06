"وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي: جنودنا ينفذون عمليات لضمان الأمن بالمنطقة العازلة في سوريا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله إنّ "جنودنا ينفذون عمليات لضمان الأمن بالمنطقة العازلة في سوريا"، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تواجده في مناطق في الجنوب السوري إضافة إلى شنّه غارات جويّة على سوريا منذ سقوط النظام السوري السابق.

وذكر المسؤول العسكري للصحيفة أنّه "لا يوجد حظر للتجوال في قرية الحميدية (جنوب سوريا) لكن الحركة يتم التحكم فيها"، مضيفًا "إسرائيل اعتقلت فقط الأشخاص المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية".