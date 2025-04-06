رئيس وزراء فرنسا: التعرفات الأميركية قد تكلف فرنسا أكثر 0,5% من الناتج المحلي

قدّر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تكلف فرنسا "أكثر من 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي"، وذلك في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان.
ومع الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية، وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمار"، بحسب بايرو.
وأضاف أن "عدم الاستقرار الناتج عنها سيضعف الاقتصاد العالمي لفترة طويلة قادمة".
وكان وقّع ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة و20% على تلك القادمة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار موجة من الصمدمة الاقتصادية في أنحاء العالم.
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