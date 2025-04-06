مقتل 5 فلسطينيين وإصابة نحو 20 آخرين بقصف إسرائيلي على خيمة نازحين ومنزل في خان يونس

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت خيمةً تؤوي نازحين ومنزلًا في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين".

يُذكر أنّ منذ السابع من تشرين الأوّل 2023، بدأت القوات الإسرائيلية عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 50,669 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,225 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.