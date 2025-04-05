الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 36 عادت للعمل في غزة وبدأت أنشطتها في محور موراج

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّات الفرقة 36 عادت للعمل في قطاع غزة، وبدأت أنشطتها في محور موراج، حيث تعمل قوّات الجيش فيه لأوّل مرّة، وذلك بالتّزامن مع نشاطات الجيش في جبهات أخرى داخل قطاع غزة وخارجه".
وادّعى في تصريح، أنّ "في إطار الأنشطة، تعمل قوّات الفرقة في منطقة رفح للعثور وتدمير البنى التّحتيّة التّابعة لحركة "حماس"، المتبقّية في المنطقة. وحتّى الآن، عثرت القوّات على وسائل قتاليّة وقضت على عشرات العناصر".
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