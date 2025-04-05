شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بالمزيد.. ارتفاع جديد في حصيلة قتلى زلزال ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

زلزال ميانمار

الصراع في ميانمار

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الوفيات المسجلة من جرّاءِ الزلزال المدمر في ميانمار إلى ما لا يقل عن 3354 شخصا، وفقا لما ذكرته التلفزيون الحكومي اليوم السبت.ولا يزال هناك 220 شخصا آخر في عداد المفقودين، بحسب التقرير، مشيرًا إلى العثور على 2122 جثة حتى الآن.وكتب منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، الذي يوجد حاليًا في ماندا لاي قائلًا: "الدمار هائل. الأرواح فقدت. المنازل دمرت. سحقت سبل العيش. ولكن الصمود مذهل".هذا ويخشى الخبراء أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير، وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر منطقة سايانج وماندا لاي والعاصمة نايبيداو قبل أسبوع.وهناك انتفاضات مسلحة ضد النظام في جميع أنحاء البلاد، فيما أعلنت القيادة العسكرية عن وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.وذلك لتسهيل أعمال الإنقاذ وإعادة الإعمار، لكنها استأنفت العمليات العسكرية بعد ذلك مباشرة.