الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكر الجيش الأوكراني أن روسيا “تنشر معلومات كاذبة مجددا” بقولها إنها استهدفت تجمعا لعسكريين خلال هجوم صاروخي على مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش في بيان على تيليجرام “أصاب الصاروخ منطقة سكنية تضم ملعبا”. وأضافت “من خلال هذا الانتهاك الأخير لمعايير حقوق الإنسان الدولية، يُظهر العدو الخبيث أنه لا يسعى إلى السلام بأي حال من الأحوال، بل ينوي مواصلة غزوه وحربه لتدمير أوكرانيا وجميع الأوكرانيين”.

ويقول مسؤولون محليون إن الهجوم أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم تسعة أطفال.

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