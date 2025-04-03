أعلن حزب "الكتائب" اللبنانية في زحلة، في بيان توضيحي حول الانتخابات البلدية بان "الاخبار التي تتناقلها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشان تحالف الكتائب والقوات وميريام سكاف هي اخبار عارية عن الصحة تماما"، نافياً اي "تحالف انتخابي حتى الساعة".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب "الكتائب" في زحلة نفى الاخبار التي تتناقلها بعض مواقع التواصل بشان تحالفه الإنتخابي مع القوات وميريام سكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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