الجيش الاميركي: مسؤولون عسكريون أميركيون وصينيون يجرون محادثات في شنغهاي

اعلن الجيش الأميركي بان مسؤولين عسكريين أميركيين وصينيين عقدوا سلسلة اجتماعات في شنغهاي تركز على الحد من الأعمال غير الآمنة التي تقوم بها السفن والطائرات العسكرية الصينية.
واوضح الجيش الأميركي في بيان، بانه "سافر مسؤولون عسكريون من الولايات المتحدة إلى شنغهاي بالصين لإجراء محادثات على مستوى العمل تركز على الحد من حوادث الأعمال غير الآمنة وغير الاحترافية التي تقوم بها القوات البحرية والجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني".
وأضاف البيان أن المحادثات نصف السنوية، والمعروفة باسم مجموعة عمل الاتفاق الاستشاري العسكري البحري، جرت هذا الأسبوع.
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