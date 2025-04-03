البورصات الأوروبية تغلق على تراجعات حادة بسبب رسوم ترامب الجمركية

أغلقت أسواق المال الأوروبية على تراجعات حادّة غداة الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضه رسوما جمركية ضخمة على واردات بلاده من شركاء أساسيين لها في مقدّمهم الاتّحاد الأوروبي.

وبلغت خسارة بورصة باريس عند الإغلاق 3.31%، في أكبر انخفاض يومي لها منذ عامين، بينما خسرت بورصات فرانكفورت 3.01%، وميلانو 3.60%، ولندن 1.55%.