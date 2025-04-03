دولة أوروبية تُعلّق صادرات الأسلحة لإسرائيل لهذا السبب!

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، 01 إبريل 2025، تعليق صادرات أسلحة لإسرائيل بعد تقييمهم لوجود خطر واضح لانتهاك القانون الدولي في غزة .

وقال لامي، إن بلاده أكدت في حوارها مع الحكومة الإسرائيلية أن الاستيطان يقوّض جهود السلام.

وذكر وزير الخارجية البريطاني أن ضم أراضٍ فلسطينية لن يؤدي إلا إلى العنف وتعريض احتمالات إقامة دولة فلسطينية للخطر، مُشيرًا إلى أن إفلات المستوطنين المتورطين في العنف من العقاب أمر لا يمكن تبريره.

واستطرد قائلًا: "الاستيطان الإسرائيلي يضر بحل الدولتين ولا يوفر الأمن لإسرائيل أو الفلسطينيين".

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وفي السياق، وصف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، مؤكدًا أنه لا يمكن قبول استمرار تعريضهم للخطر.

وأعرب وزير الدولة البريطاني عن رفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية بالمنطقة، وكذلك عن أسفه للمشاهد في الضفة الغربية وغزة.

ومنذ استئنافها الحرب على غزة، قتلت إسرائيل 1042 شخصا، وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع، فيما خلّفت الحرب منذ بدئها، أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر : وكالات - القاهرة الإخبارية