اعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، انها "ضبطت كميات من الدخان المهرّب والتنباك العجمي المهرّب والمعسّل المهرّب والمزوّر وسجائر الكترونية، نتيجة عمليات دهم في مجدل عنجر في قضاء زحلة وكامد اللوز وجب جنين في البقاع الغربي. وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في قضاءي زحلة والبقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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