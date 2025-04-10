انت الان تتابع خبر حقوق الإنسان تطالب بحماية المتظاهرين وتحذر من أي انتهاك يطال الكوادر التعليمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحذرت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، من "أي انتهاك يطال المتظاهرين، وعلى الحكومة توفير التسهيلات اللازمة والأجواء المناسبة لضمان إيصال مطالب الأسرة التعليمية إلى الجهات المختصة".وأضافت المفوضية، أنها "تقف الى جانب الكوادر التربوية في المطالبة بالحقوق المشروعة فإنها تؤكد على وجوب اتباع الوسائل السلمية خلال التظاهرات والتجمعات، وتحث المتظاهرين على ضرورة احترام القوات الأمنية والتعاون والتنسيق معها في سبيل تحقيق الهدف من التظاهر".

وأكدت المفوضية أنها "ستتابع المفوضية من كثب عبر فرقها الرصدية التظاهرات ووفق قانونها رقم (53) لسنة (2008) المعدل، وستبذل جهودها في الحفاظ على الحقوق والحريات عبر الوسائل السلمية والصيغ الديمقراطية وبما يحفظ حياة وكرامة المتظاهرين الإنسانية، ويرسخ عمل مؤسسات الدولة وفقا للقوانين الوطنية، ويعزز من تمسك العراق في التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون".