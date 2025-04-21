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الأعرجي رئيس الهيئة العلمائية للشيعة في سوريا يؤكدان على نبذ الخطاب المتطرف

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الأعرجي رئيس الهيئة العلمائية للشيعة في سوريا يؤكدان على نبذ الخطاب المتطرف

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي وردة لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رئيس الهيئة العلمائية للشيعة في سوريا، عبد الله نظام، وشهد اللقاء، التأكيد على أهمية توحيد الخطاب من خلال دور رجال الدين من العلماء والمشايخ، وتعزيز مفاهيم التماسك المجتمعي ونبذ الخطاب المتطرف، وبما يعزز من وحدة الصف ويفوّت الفرصة على مثيري الفتن".
وجدد الأعرجي، التأكيد على "أهمية احترام جميع الأديان والمذاهب والمكونات وتقوية أواصر الوحدة الوطنية للشعب السوري"، مشيرا إلى أن "سوريا الموحدة أرضاً وشعباً هي في مصلحة الجميع".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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