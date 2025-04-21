انت الان تتابع خبر الأعرجي رئيس الهيئة العلمائية للشيعة في سوريا يؤكدان على نبذ الخطاب المتطرف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي وردة لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رئيس الهيئة العلمائية للشيعة في سوريا، عبد الله نظام، وشهد اللقاء، التأكيد على أهمية توحيد الخطاب من خلال دور رجال الدين من العلماء والمشايخ، وتعزيز مفاهيم التماسك المجتمعي ونبذ الخطاب المتطرف، وبما يعزز من وحدة الصف ويفوّت الفرصة على مثيري الفتن".

وجدد الأعرجي، التأكيد على "أهمية احترام جميع الأديان والمذاهب والمكونات وتقوية أواصر الوحدة الوطنية للشعب السوري"، مشيرا إلى أن "سوريا الموحدة أرضاً وشعباً هي في مصلحة الجميع".

