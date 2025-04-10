انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته المخصصة لمناقشة مطالب التربويين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الاعلامية مجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجلس رفع جلسته الخاصة لمناقشة مطالب التربويين"، دون المزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب التربويين.

ومع مباشرة الدوام الرسمي عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، الأحد الموافق 6 نيسان 2025، أعلن المدرسون والعاملون في السلك التربوي إضراباً عن العمل، في كافة المحافظات العراقية، احتجاجاً على سوء أوضاعهم المعيشية، ومطالبين الحكومة بتحسين أحوالهم عبر مجموعة مطالب أبرزها: بناء أحياء سكنية خاصة بهم وزيادة المخصصات المهنية بنسبة 100%، وزيادة مخصصات الزوجية والأطفال أيضاً.

