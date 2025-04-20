انت الان تتابع خبر كشف أسباب توقف المفاوضات حول تشكيل حكومة اقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقول محمد في حديث للسومرية نيوز، ان "توقف المفاوضات حول تشكيل حكومة اقليم كردستان كان بسبب مناسبات اعياد النوروز وشهر رمضان"، لافتة الى انه "خلال الاسبوعين الحاليين سيبدأ الاجتماع ما بين اللجان المشكلة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني".وتضيف ان "الهدف من جميع هذه الاجتماعات والمفاوضات المتكاملة فيما بين الحزبين هو تشكيل حكومة المواطنة وحكومة قادرة على حل المشاكل المتعلقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم منها الرواتب ومشكلة النفط والغاز واراضي الفلاحين والمشاكل الاخرى وفقا للدستور العراقي ".

اما الفقرات الأخرى – بحسب محمد - هي تشكيل الحكومة الوزارية الخدمية للمواطن الكردي، مشيرة الى ان "لغاية الان المفاوضات تدور حول النقاط الرئيسية ما بين الحزبين ولم يتطرقوا الى التشكيلة الحكومية وتوزيع الوزارات". أكدت انه "خلال هذا الشهر وبعد انتهاء المفاوضات والاجتماعات سيتم تشكيل حكومة الإقليم".

كما تشير النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، الى ان الحزبين يريدون انهاء المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة الإقليم، لكي يتوجهوا نحو انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة.

