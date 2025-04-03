فضل الله: على الدولة تحمل مسؤوليتها بمساندة الفئات الفقيرة عبر زيادة موازنة الوزارات المعنية

دعا العلامة السيّد علي فضل الله، خلال استقباله وفداً من مكتب الخدمات الاجتماعية التابع لمؤسسة السيد فضل الله، وضعه في أجواء عمله والتّقديمات والخدمات والمساعدات الّتي يقدّمها للفقراء والأيتام والمحتاجين على مستوى الوطن وعلى مختلف المستويات، إلى "ضرورة تطوير الأداء والإمكانات والوسائل، لأنّ واقعنا يزداد فقراً وحاجةً، ولاسيما بعد العدوان الصهيوني المستمر على لبنان".

وشدد على أن "الواقع المأساوي الذي نعيشه يحملنا مسؤولية إضافية في الوقوف إلى جانب الناس، والعمل على التخفيف من آلامهم"، مؤكّدًا "أهمية تعزيز قيمة التكافل والتعاضد بينهم". ودعا الدولة إلى "القيام بواجباتها وتحمل مسؤوليتها في مساندة هذه الفئات الفقيرة، من خلال زيادة موازنة الوزارات التي تعنى بهذا الشأن".

وكان فضل الله قد تلقى برقيتَي تهنئة بمناسبة عيد الفطر، من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ورئيس وزراء العراقي السابق اياد علاوي.