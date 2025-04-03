استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار في مكتبه، المدير العام للأحوال الشّخصيّة بالتّكليف رودينا مرعب، ورؤساء الدّوائر والموظّفين في المديريّة، للتّهنئة بحلول عيد الفطر السعيد.
وكانت مناسبة تناول فيها الحجار التّحضيرات الجارية في الوزارة للانتخابات البلديّة والاختياريّة، الّتي ستبدأ في الرّابع من أيّار المقبل.
وحثّ الموظّفين على "بذل قصارى جهودهم ووضع إمكاناتهم الإداريّة والتّقنيّة، ومضاعفة إنتاجيّتهم لإنجاح العمليّة الإنتخابيّة بمراحلها الأربعة، ولتلبية معاملات المواطنين على مستوى الأحوال الشّخصيّة في الدّوائر التّابعة للوزارة كافّة".
من جهتها، شدّدت مرعب على أنّ "جميع موظّفي المديريّة سيعملون بإنتاجيّة مضاعفة ومثابرة، في هذه المرحلة وفي كل المراحل المستقبليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار بحث مع وفد من مديرية الأحوال الشخصية بالتحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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