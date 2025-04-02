مسؤول إيراني: أي اعتداء على برنامج إيران النووي سيدفع طهران لإعادة النظر في عقيدتها النووية

أكد مساعد قائد حرس الثورة للشؤون السياسية العميد يد الله جواني، أن "أي اعتداء على برنامج إيران النووي سيدفع طهران لإعادة النظر في عقيدتها النووية وطبيعة برنامجها النووي".

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