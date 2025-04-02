وزير خارجية فرنسا: إن لم يجر إبرام اتفاق مع إيران فإن المواجهة العسكرية تبدو شبه محتومة

رأى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن المجال أمام إبرام اتفاق نووي مع إيران بات محدودا، وحذر من أنّ "مواجهة عسكرية مع إيران ستكون شبه حتمية، إذا فشلت المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وقال خلال جلسة استماع أمام الجمعية الوطنية، "في حال الفشل، فإنّ مواجهة عسكرية تبدو شبه حتمية، الأمر الذي ستكون له تكلفة باهظة تتمثل في زعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل خطير"، وذلك بعد أيام من توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"قصف" إيران إذا واصلت تطوير برنامجها النووي.

وأعلن بارو أنّ باريس سترفع قريبا شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية لمواطنين فرنسيين لا يزالان محتجزين في إيران. وقال: "سنزيد الضغوط على النظام الإيراني" لإطلاق سراح سيسيل كولر وجاك باريس المحتجزَين منذ العام 2022، معلنا فرض عقوبات أوروبية "إضافية على المسؤولين الإيرانيين وسياسة رهينة الدولة في الأيام المقبلة".