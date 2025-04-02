قائد الجيش استقبل أبو فاعور والخير وأحمد الحريري وعرض مع وفد عسكري فرنسي العمل المستمر على تطبيق وقف النار

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائب وائل أبو فاعور، ثم النائب أحمد الخير. كما استقبل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري. وخلال هذه اللقاءات، تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

وكذلك، استقبل العضو الفرنسي في اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) الجنرال غيوم بونشين، مع وفد مرافق بحضور الملحق العسكري الفرنسي الكولونيل برونو كونتانتيني، وتم التداول في العمل المستمر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.